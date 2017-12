Az X-akták tizenegyedik évadja az Egyesült Államokban január 3-án, itthon január 5-én debütál, most pedig kijött egy videó is a folytatásról. A nagyjából ötperces kisfilmben a szereplők és az alkotó, Chris Carter elevenítik fel az előző szezon végét, majd előrevetítik a további történéseket, közben a karaktereket és a siker titkát is elemezgetik. Mutatjuk is rögtön!