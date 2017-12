Egymilliót nyert Tilla és Claudia

Az 50 milliós játszmában nem kaptak különleges bánásmódot.

A TV2 két műsorvezetője tett próbát Majkánál december 23-án este, a kvízben egy darabig szépen haladtak. Kaphattak volna könnyű kérdéseket is (melyik évben mutatták be a Tiszta szívvelt, Till Attila rendezését, vagy kivel szexelt Liptai karaktere a Valami Amerikában), de helyette olyanokon kellett morfondírozniuk, mint „mely ország vezette be korábban a női választójogot?" Ezen speciel majdnem elhasaltak, a finnekre tettek sok millió forintot, de Ausztrália időben beelőzött.

A végén egymilliójuk volt, és azt kellett eldönteni, a kettőből mely város szerepel kétszer is Az ember tragédiájában (Liptai színésznő is, Tilla rendező is, de ezt a darabot régen olvasták). Végül Rómát elvetették, Prágát bejelölték, így megmaradt az egymillió forint – ezt viszont két alapítványnak ajánlották fel, nem vitték haza.