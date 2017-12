Öt döbbenetes tény a kicsi Kevinről és a reszkető betörőkről

December 24-én, 21.15-től leadja a TV2 a Reszkessetek betörők első részét. Ha véletlenül búvárharangban töltötte volna az elmúlt 27 évet, alaposan elzárva a külvilágtól, ismételjük át gyorsan a főbb információkat! Főleg, hogy karácsony első napján, 25-én a második részt is vetíti majd a TV2.

1. A Home Alone 1990-es film, 18 millió dollárból készült, 476 milliót termelt a mozik pénztárainál.

2. A főbb szereplők Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara. Előbbi ezzel a filmmel lett igaz sztár (bár volt már tapasztalata), Golden Globe-ra is jelölték.

3. Mivel a kis Macaulay Culkin kisgyerek volt, a szakszervezet, a szerződések, az előírások miatt csak este tízig forgathatott, utána le kellett feküdnie aludni. Ez problémákat okozott, mert rengeteg esti-éjszakai jelenettel terveztek.

4. Megnézte már jól, hogy mit látnak Monicáék az ablakból a házból, ahová a Jóbarátok végén költöztek? Ugyanazt, mint Kevin McCallister a Reszkessetek, betörők!-ben! Bár Chandlerék New Yorkban, Kevinék pedig Chicagóban laktak a történet szerint, a két ház mégis pont ugyanaz, legalábbis egy szemfüles rajongó szerint, aki videón is megmutatta, hogy mire kell figyelni. Nézze csak!

5. 1992-ben jött a folytatás, a Lost in New York, de az 1997-es Home Alone 3. már egészen más színészekkel készült. 2002-ben jött a negyedik rész, kifejezetten tévére készült, majd lett egy ötödik is, Home Alone: The Holiday Heist címmel, ebben már olyanok játszottak, mint Christian Martyn, Jodelle Ferland, Malcolm McDowell, Debi Mazar, Eddie Steeples.