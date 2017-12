Nézze meg a trailert!

Erősen emlékezetet az Indiana Jones-filmek hangulatára a közelgő Csillagkapu-sorozat, a 2018 februárjában startoló Stargate: Origins.

A franchise-ból készült már pár film (Stargate, Stargate: The Ark of Truth, Stargate: Continuum) és sorozat is: Stargate SG-1 (1997–2007), Stargate Atlantis (2004–2009), Stargate Universe (2009–2011). Még animációs széria is készült belőle Stargate Infinity címmel, 15 évvel ezelőtt. Alább az új kedvcsináló: