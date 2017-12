Megrúgta a rendőrt, fogdába került a tévésztár

A The Real Housewives of New York City egyik feleségét, LuAnn De Lessepset ittas vezetésen kapták, még a letartóztatására érkezett rendőrt is megrugdosta.

A nőt azóta kiengedték, de legalább négy vádponttal állhat majd a bíróság elé, hiszen az ittas vezetés mellett a letartóztatásnak is ellenállt, a kiérkező rendőrt megrugdosta, és állítólag meg is fenyegette, hogy megöli.

Lesseps a hatodik évadban került be a New York igazi feleségei-be, először visszatérő szereplőként, a központi feleségek barátnőjeként számítottak rá, majd a főszereplők közé is bevették. Közben színésznőként is megjelent itt-ott, többek között a Különleges ügyosztály egyik epizódjában láthattuk.