Ma indul a TV2 új vetélkedője Stohl Andrással

December 27-én Stohl Andrással debütál a TV2-n A Piramis című vetélkedő, a szerencsések akár több száz millió forintot is nyerhetnek.

December 27-én a Tények után indul a TV2-n A Piramis, egy szenzációs új vetélkedő, amelynek Stohl András a házigazdája. Alább a játék leírása, valamint pár előzetes:

A játékot két páros kezdi, egymással versenyezve azon, hogy három kérdés alatt kinek sikerül több pénzt gyűjtenie. A nagyobb összeget birtokló szerencsés továbbjutókból egyetlen adás alatt lehet milliomos, de az is előfordulhat, hogy minden álmuk szertefoszlik egyetlen szempillantás alatt.

A Piramis-ban minden döntésnek, minden válasznak súlyos ára van. Különösen akkor, amikor a közös játékrész után a páros egyik tagja különválik, és beül a Piramis belsejébe, ahol teljesen magára hagyva, minden külső segítség nélkül, egyedül kell megválaszolnia a kvízkérdéseket, miközben társa odakint engedi le a labdákat.

Ebben a vetélkedőben nem csak az számít, hogy jó válaszok érkezzenek a kérdésekre, sok múlik a szerencsén. Hiszen még ha helyes is a válasz, előfordulhat, hogy a Piramis tetejéről elinduló labdák kis összegű rekeszbe esnek. Az is megtörténhet, hogy a kint játszó játékos hosszú perceken keresztül milliomosnak érezheti magát, de érkezik egy rossz válasz, és az ehhez tartozó büntetőlabda tízmillió forintot is levonhat az addig összegyűjtött nyereményből.

A játékosok a vetélkedő első percétől egy érzelmi hullámvasútra ülnek fel, hiszen még ha sikerült is több tíz milliót összegyűjteniük a kérdésekkel, a játék végén, a Piramis csúcsából elinduló aranylabda még mindig képes gyökeresen megváltoztatni a végeredményt: meg is duplázhatja, de akár le is nullázhatja az összeget, attól függően, melyik rekeszbe hullik.

Bármelyikbe is esik az utolsó labda, a Piramis belsejében ülő játékos kap egy ajánlatot, és meg kell hoznia egy fontos döntést: elfogadja-e azt, vagy elutasítja.

Mivel fogalma sincs, mi történt odakint, hány kérdésre válaszolt jól vagy rosszul, és azt sem tudja, mennyi pénzt gyűjtöttek eddig, ezért azt kell mérlegre tennie, hogy megelégszik-e azzal, amit a szeme előtt lát egy csekken, vagy abban bízik, hogy odakint a játékostársa jóval több pénzt gyűjtött.