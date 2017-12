Majka megsértődött, nem barátkozik volt zenésztársával

Egy közös dal felvételére hívta egykori zenésztársa, de olyan rossz a viszonyuk, hogy nemet mondott.

„Köszönöm a megkeresést. Talán a legjobb módját választottad annak, hogy bármiféle választ is kapj, te gyere ki belőle a legjobban" – írta oldalára Majka, akit Dopeman egy jótékonysági dal felvételére invitált.

„Én vagyok - biztos emlékszel - az a tehetségtelen, büdös, túlsztárolt, stb., stb., és az isten tudja általad még hányféle jelzővel ellátott srác, aki most nem akar a te művészetedbe belerondítani a jelenlétével. Tudnék egy hosszú listát írni arról, hogy kiket és hogyan támogatok rendszeresen, de én ezt soha nem teszem meg, hiszen a jótékonykodás szerintem nem erről szól... Most is csak azért említem, hogy az internet büszke népe ne tudjon belém rúgni, megdobálni, és ítélkezni, amiért a válaszom nemleges" – írja.

„Kívánom, hogy ez a nemes cél nélkülem is sikeres legyen, és segíteni tudj mindenkinek az alapítványon keresztül. Apukádnak mihamarabb gyógyulást, a családnak pedig boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag újévet kívánok" – zárja sorait a műsorvezető.