Komoly betegséggel küzd Kállay-Saunders András

A napokban kiderült, hogy Kállay-Saunders András komoly betegséggel küzd, az énekes refluxos.

"Nagyon kellemetlen ez egy énekes számára, ugyanis a sav a torokkal együtt a hangszálakat is marja. Kaptam savlekötő gyógyszert, és ahogy telik az idő, napról napra javul a helyzet. Fél éve éreztem már, hogy valami nincs rendben, és mostanra ki is derült, mi a gond. Óriási szerencsém van, hogy a torkomról az arcüregemre húzódott, és nem a hangszálaimra. Fogalmam sincs, nálam ez miért jött elő, nem éltem egészségtelenül. Eddig is odafigyeltem az étkezésemre, sportolok, semmit sem vittem túlzásba, de most még nagyobb figyelmet fordítok erre, és a gyógyszerek mellett még egészségesebben élem a napjaimat, hogy mihamarabb meggyógyuljak" - mondta a Borsnak Kállay-Saunders.