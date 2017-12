Meglepő nevek a tévés nézettségi listán

Az amerikai sorozatoknál az Agymenők vezet, ebben semmi meglepő nincs, de Az ifjú Sheldon második helye egészen káprázatos.

Az Indiewire kijött egy 18-49-es és egy teljes lakosságra vonatkozó amerikai nézettségi listával: utóbbi alapján a Super Bowl (New England Patriots - Atlanta Falcons meccs) volt a csúcs idén az USA-ban, közel 120 millió néző követte élőben. A tíz legnézettebb műsor mind sportesemény volt, kivéve kettőt: az Oscar-gálát 34 millió, a Grammy-díjkiosztót 27 millió amerikai nézte a tévében.

A legnézettebb sorozatepizód a 14. helyen tűnik fel, ez az Agymenők, amely itthon azért elég rétegsorozat, a Comedy Central adja agyba-főbe. Második lett ennek a spinoffja, Az ifjú Sheldon, a premier bő 22 millió tévézőt vonzott, ami parádés eredmény.

A 21. helyen is egy nem várt szereplő található, a 24: Legacy, 20 milliós nézőtáborral: a februári epizódot kicsivel többen követték, mint a Golden Globe-gálát. Kicsit hátrébb van a listán a This Is Us, mögötte pedig NCIS-részek jönnek. A The Good Doctor sorozatnak is volt pár jó epizódja, 18-19 millió nézővel, más sorozat viszont nem fért fel a top 50-be teljes lakosságban. 18-49-ben persze másképp fest a lista, van benne bőven Trónok harca is – itt tudja végignézni, ha érdekli az ilyesmi.