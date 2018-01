Pincérnő volt, milliomos világsztár lett

Szinte minden sztárnak volt legalább egy civil foglalkozása, mielőtt befutott volna Hollywoodban. Ki árult kaját egy teherautóból? Ki volt elképesztően tehetséges zsonglőr? És ki imádott annyira vécét pucolni? Összeállításunkból ez is kiderül.

Matt LeBlanc

A Jóbarátokból ismert Joey, vagyis Matt LeBlanc is számos munkát kipróbált, mielőtt befutott. Sokáig ácsként dolgozott, ahogyan például Harrison Ford is. Így még viccesebb az a Jóbarátok jelent, amikor Joey egy túlméretezett szekrényt készít a nappaliba.

Jennifer Aniston

A Jóbarátokban futott be Jennifer Aniston is, de előtte számos munkahelye volt, ahol nem voltak kamerák és sminkesek. Mielőtt világhírűvé tette volna Rachel Green szerepe, Aniston telemarketingesként dolgozott, igaz mindössze tizennégy napig. De kipróbálta magát pincérnőként, és bringás futárként is.

Patrick Dempsey

Dempsey évekig alakította a káprázatos sebészi képességgel megáldott Dereket a Grace klinikában. A színész természetesen nem orvosként dolgozott, mielőtt befogadta volna őt Hollywood. Dempsey zsonglőr volt, aki különböző partikon lépett fel, és szórakoztatta az embereket. Az amerikai Nemzeti Zsonglőr Versenyen egyszer még harmadik helyezett is volt.

Amy Poehler

A Városfejlesztési osztály munkamániás és lelkiismeretes közalkalmazottját alakító Amy Poehler, fagylaltot árult, még 1989-ben. "Imádtam azt a munkát. Minden alkalommal, amikor egy vendégnek születésnapja volt, az alkalmazottaknak meg kell kongatniuk egy dobot, majd egy nagy székre állva azt kiabálni, hogy boldog születésnapot XY, és különböző hangszereken zenélni." - mesélte korábbi melójáról a színésznő.

Jake Johnson

Jake Johnsont Az Új Csaj című sorozatból ismerhetik, egy interjúban ő is mesélt a korábbi munkáiról. Jake elmondása szerint számos melója volt, mielőtt főszerepet kapott volna. "Mindközül a legrosszabb az volt, amikor burritót árultam egy kocsiból Chicago belvárosában. A tulajdonos állandóan kiabált és parancsolgatott. Ráadásul azt mondogatta a vevőknek, hogy "a mi burritónk jobb, mint a szex ezzel a sráccal", mármint velem" – ecsetelte egy interjúban a színész, aki dolgozott bútorszállítóként, és esküvőkön felszolgálóként is.

Shay Mitchell

Shay Mitchell nevét jól ismerik a Hazug csajok társaságának rajongói. A PLL színésznőjének azonban teljesen átlagos volt az első munkája, egy kanadai pláza ruhaüzletében volt eladó.

Miley Cyrus

Nehéz elképzelni, hogy a már kamaszként Hannah Montanaként befutott Miley Cyrus is dolgozott a szórakoztatóiparon kívül. Pedig így van. Tyra Banks műsorában beszélt arról, hogy mi volt élete első munkája. "Egyetlen normálisnak mondható munkám volt az életemben, és igazából nagyon szerettem. Diákként egy takarító szolgálatnál dolgoztam, házakhoz hívtak ki minket, és a mosdótól a konyháig mindent fényesre sikáltam."