Orvos kell a rendőrt megrúgó, letartóztatott tévésztárnak

Rehabra megy a The Real Housewives of New York City sztárja, aki rettentően szégyelli magát.

Mint korábban írtuk, a The Real Housewives of New York City, magyarul New York igazi feleségei egyik sztárját, LuAnn De Lessepset ittas vezetésen kapták, a karácsonyt fogdában töltötte. A műsor több verzióban létezik, a Real Housewives magyar megfelelője a Feleségek luxuskivitelben, ezt a Viasat3 adta 2017 őszén. Alapvetően gazdag nőket mutat be, akik vagy remekül elvannak jetskizés közben egy csodálatos tengerparton, vagy egy drága hotel csillogó halljában civakodnak bőszen.

A nőt azóta kiengedték, de legalább négy vádponttal állhat majd a bíróság elé, hiszen az ittas vezetés mellett a letartóztatásnak is ellenállt, a kiérkező rendőrt megrugdosta, és állítólag meg is fenyegette, hogy megöli.

Bocsánatot kér, elvonul

Új fejlemény a sztoriban, hogy a People-nek nyilatkozva elmondta, hogy rettentően szégyelli magát, és úgy döntött, orvosi segítséget vesz igénybe, önként bevonul egy rehabilitációs intézetbe, igyekszik leszokni az alkoholról. „Igyekszem ezt a kellemetlen eseményt pozitív sorsfordító pillanatnak felfogni" – mondta. Mivel egy rendőrrel erőszakos volt, ellenállt a letartóztatáskor, tőle is bocsánatot kért, majd jelezte, hogy mindig tisztelte a rendőröket, csodálta munkájukat, és tette nem reflektálja valós értékeit és lényét.

Lesseps a hatodik évadban került be a New York igazi feleségei-be, először visszatérő szereplőként, a központi feleségek barátnőjeként számítottak rá, majd a főszereplők közé is bevették. Közben színésznőként is megjelent itt-ott, többek között a Különleges ügyosztály egyik epizódjában láthattuk.