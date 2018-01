Prostik, légikisasszonyok, maffia - tíz új sorozat és show januárra

Egy férfi az orosz maffiától próbál szabadulni, egy sorozatgyilkos férfi prostituáltakra vadászik, mások pedig Las Vegasban buliznak, miközben Chicago zűrösebb felén is zajlik az élet. Legalább két szuperhősös sorozat és egy újszerű énekes tehetségkutató is érkezik januárban a képernyőre, de ezeken kívül is jön/jött még pár izgalmas produkció – íme, tíz ígéretes kezdeményezés a tévéből az új év első hónapjára! Pár már el is indult, de a java még csak később jön!