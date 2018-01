Gundel Takács Gábor ismerős helyről jelentkezett be

Már forog az Áll az alku folytatása.

2006-ban vele startolt a vetélkedő, majd Kovács Áron vitte egy darabig. Egy hosszabb interjúban a tévés elmondta, hogy miért vállalta el megint 2017-ben – a cikket itt olvashatja.

A 2017-es nézettség igen jó volt, így nem volt kérdés, hogy a TV2 folytatni akarja majd a műsort, méghozzá, ha teheti, az eredeti műsorvezetővel. A vetélkedő kedvelői most megnyugodhatnak: „Ma itt vagyok a díszletben, hamarosan benépesül egy stábbal, sok-sok játékossal, és régi ismerősökkel is" – jelentkezett be a stúdióból Gundel Takács Gábor. Nézze meg alább, saját Facebook-oldalán, miképp: