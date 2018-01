Tíz dolog, amit nem tudott a Dallas születésnapos sztárjáról

Emlékszik még Victoria Principalra? Az itthon is népszerű Dallas-ban ő játszotta Bobby feleségét, Pamelát, január 3-án pedig már a 68. születésnapját ünnepli – ennek alkalmából összeszedtünk róla tíz érdekességet. Tudta, hogy már ötévesen megjelent a képernyőn? Hogy a Szárnyas fejvadász-ban is számítottak rá? És hogy a South Park-hoz is van némi köze?

1. Édesapja az amerikai légierőnél szolgált, így a család folyton új állomáshelyre költözött: ő maga Japánban született, a húgával együtt pedig 17 különböző iskolába jártak Floridában, Georgiában, Massachusettsben, de még Puerto Ricóban és Londonban is.

2. Már ötévesen szerepet kapott egy reklámfilmben, a középiskolában pedig modellkedett, akkoriban azonban még csontkovácsnak készült. Ebben végül az akadályozta meg, hogy 18 évesen súlyos autóbalesetet szenvedett, az első egyetemi évét jórészt a kórházban töltötte – mivel nem akart ismételni, inkább New Yorkba költözött, hogy színészi karrierbe kezdjen.

3. Első rendes szerepét a Roy Bean bíró élete és kora című westernben kapta 1972-ben, egy mexikói nőt játszott. Az alábbi videó elején ő adta oda a pisztolyt Paul Newmannek, aki aztán egy egész kocsmányi embert lemészárolt vele:

4. Második filmjét, a The Naked Ape-et reklámozva a Playboynak is levetkőzött, a film sikertelensége azonban igencsak elkedvetlenítette, utólag a pályafutása legrosszabb munkájának nevezte.

5. Csalódott volt, hogy nem jött egyből a nagy áttörés, így pár film után egy időre háttérbe húzódott, inkább más színészek ügynökeként dolgozott – mígnem Aaron Spelling ajánlott neki egy vendégszerepet a Fantasy Island című sorozatban, állítólag itt figyeltek fel rá az egy évvel később indult Dallas alkotói is.

6. A Dallas harmadik és negyedik évadja között kis túlzással egész Amerikát az foglalkoztatta, hogy ki lőtte le Jockey Ewingot. Principallal ebben az időszakban megesett, hogy egy repülőn utazva a kapitány viccesen azzal fenyegette az utasokat, hogy addig nem teszi le a gépet, amíg ki nem szedik a színésznőből, hogy ki volt a tettes.

7. Az 1982-es Szárnyas fejvadász-hoz ő volt az író, Philip K. Dick ideális jelöltje Rachel szerepére, ezt a munkát kapta meg végül Sean Young.

8. 1989-ben megalapította a Principal Secret nevű kozmetikai céget, amely a mai napig működik, sőt a színésznő jó ideje már inkább az üzleti életre koncentrál, a Titánok 2001-es befejezése óta nem láthattuk sem a vásznon, sem a képernyőn. Kegyetlen üzletasszony hírében áll egyébként, ismerősei szerint nem véletlen, hogy mindkét férjével házassági szerződést kötött.

9. Egyszer megfenyegette a bejárónőjét egy pisztollyal, a nő szerint azért, mert egy séta alkalmával túl sokáig elmaradt a kutyával. Alkalmazottja be is perelte a színésznőt, aki azonban visszaperelt, szerinte a szobalány sokszor őrült módon viselkedett, a frászt hozta rá, az ominózus alkalommal is csak félelmében rántott pisztolyt. Az ügy végül elrendeződött azzal, hogy a bejárónő írt egy bocsánatkérő levelet Principalnak.

10. A South Park-ban is elneveztek róla egy karaktert: miután a "principal" igazgatót is jelent, a sorozatbeli általános iskola vezetőjét hívták egy ideig Principal Victoriának.