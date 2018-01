Cséffalvay Dorka, az Éjjel-nappal Budapest Majája november elején jelentette be, hogy első gyermekét várja. Legújabb fotóján meg is mutatja, hogy milyen nagy már a hasa, azt azonban egyelőre nem árulta el, hogy fiút vagy lányt várnak-e. "Mindig emlékezni fogok 2017-re. Köszönöm, hogy valóra váltottad az álmunkat" - írta a fénykép mellé, amire 14 ezernél is több kedvelés érkezett már.