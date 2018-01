Sztárok, akik túléltek egy gyilkossági kísérletet

A sztárvilágban nem egy ember akad, akit már halálosan megfenyegettek, mások viszont ennél is durvább helyzetbe keveredtek, vannak, akiket konkrétan meg akartak ölni, néhányukkal szemben szabályos merényletet követtek el. George Harrisont több mint negyven szúrt sebbel kellett kórházba szállítani, 50 Centre kilencszer lőttek rá, az NCIS színésznőjére egy hajléktalan vetette rá magát – íme, pár meredek sztori.

George Harrison

1999 végén a Beatles egykori tagja a feleségével, Olivia Harrisonnal együtt igen durva támadást élt át a saját házában: egy Michael Abram nevű férfi betört oda, és egy konyhakéssel nekiesett a zenésznek, akit aztán több mint 40 szúrt és vágott sebbel szállítottak kórházba. Hogy nem halt meg, az talán a feleségének is köszönhető, aki egy piszkavassal és egy lámpával rontott rá a merénylőre – aki aztán a nőt pont a lámpa zsinórjával kezdte el fojtogatni, de a rendőrség még időben közbelépett.

Abram a bíróságon azt vallotta, hogy Harrison megölésével egyenesen isten bízta meg, hisz a zenész maga az ördög, a Beatles pedig boszorkányok gyülekezete volt. A férfit beszámíthatatlannak találták, így nem is ítélték el, Harrison két évvel később halt meg rákban.

Theresa Saldana

A színésznő a nyolcvanas évek elején már viszonylag ismert volt olyan filmek miatt, mint az I Wanna Hold Your Hand vagy a Dühöngő bika. Balszerencséjére a skót Arthur Richard Jackson is felfigyelt rá, aki illegálisan lépett be az Egyesült Államok területére, csak hogy megölje Saldanát, majd a túlvilágon egyesüljön vele, miután kivégzik gyilkosságért.

Sikerült kiderítenie a színésznő címét, és 1982 márciusában be is állított hozzá – tízszer szúrta meg, mire egy arra járó futár meghallotta a sikoltozást, és lerángatta a nőről. Jackson elmegyógyintézetbe került – ott is halt meg 2004-ben –, Saldana pedig az áldozatok szószólója lett, a Victims for Victims: The Theresa Saldana Story című 1984-es tévéfilmben (a fenti videón) még el is játszotta önmagát. 2004-ig szerepelt egyébként filmekben és sorozatokban, 2016-ban halt meg.

Pauley Perrette

Az NCIS Abbyjét 2015-ben Los Angelesben támadta meg egy David Merck nevű hajléktalan, aki az utcán megragadta a színésznő csuklóját, az arcába ütött, és azt kiabálta neki, hogy megöli. Perrette-nek sikerült kiszabadulnia, hívta is a rendőrséget, akik a közelben megtalálták a férfit, később azonban a bíróság nem találta bűnösnek. A színésznő pár hónappal később is furcsa kalandba keveredett egy hajléktalannal, erről itt írtunk bővebben.

Björk

Az izlandi énekesnőnek volt egy roppant agresszív zaklatója, bizonyos Ricardo Lopez, aki 800 oldalas naplót szentelt imádottjának, aztán 1996-ban összeomlott, amikor tudomást szerzett Björk akkori kapcsolatáról. Felvette videóra, ahogy főbe lőtte magát, miközben a háttérben az énekesnő egyik száma szólt, előtte azonban vagy húsz órán át szövegelt a kamerának, Björknek pedig elküldött egy levélbombát – amit a rendőrség szerencsére időben lekapcsolt.

Jackie Chan

Az akciósztárnak a hongkongi triáddal gyűlt meg a baja, a bűnszervezet ugyanis a helyi filmgyártásba is erősen belefolyt, gyakorta szerzett pénzt a producerektől. A színészt addig piszkálták, amíg az Egyesült Államokba menekült, ám ott is előfordult egyszer, hogy valaki már a repülőről leszállva rálőtt. Chan jó ideig felfegyverkezve mászkált, majd a hírek szerint inkább kifizette a maffiózókat.

