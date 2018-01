Király Viktor: Ezerszer széttörte a szívemet, de mégis szeretem

Király Viktor a Budapest Girl című dalával indul A Dal 2018-ban, az új dalban sok saját élményt, régi emléket használt fel, de mostani érzéseit is beleszőtte. Jól bírja a kritikát, bár zeneileg nagyon határozott - erről mesélt az Origónak.

"Csipegettem saját emlékekből, életszituációkból, mostani érzésekből. Nem kifejezetten szerelmes dal, inkább egy vad lányról szól, akit nehéz megtartani. Általában inkább a férfiakról szokták azt mondani, hogy az a tipikus, aki ott alszik, aztán váratlanul hazamegy reggel. Na, ezt most egy lány csinálja" - mesélte a Budapest Girl című dalról az Origónak.

Próbálta a szöveget úgy megírni, hogy kétértelmű legyen: egyszerre gondol a lányra és Budapestre, párhuzamba állítja őket egymással. "Van párhuzam, ahogy a dalban is mondom, ezerszer széttörte a szívemet, de mégis szeretem. Ezt lehet mondani Budapestre is" - mondta.

Az egyszerűségben rejlik a szépsége, egy szál gitárral, angolul éneklem. Működik. Spontán, és remélem egyben jó ötlet is volt, hogy neveztem vele A Dalba. Az elsődleges célom zenészként és dalszerzőként mindig az, hogy szeressék a dalomat, ez ezúttal is így van. Ha nem lenne az Eurovíziós Dalfesztivál hazai előválogatója, akkor is kiadnám a dalt, csak akkor nem lenne lehetőség, hogy ilyen széles körben megismerje a közönség" - mesélte.

Stresszeli a verseny, nem szereti a versenyhelyzeteket, igyekszik nem így tekinteni A Dalra. „Ez a legnagyobb irónia az életemben, hisz rengeteg ilyen versenyben szerepeltem már. Az alapvető gondolatom, hogy a zene a lehető legszubjektívebb dolog, így indulok neki. Ha szeretik a dalomat, örülök, ha megnyerem, még jobban örülök."

Nem érzi előnynek az ismertséget

A mezőnyt nagyon erősnek tartja, mint mondja, egyik dalra sem húzta a száját, mikor először végighallgatta. "Lehet hallani a magyar zenei körökben, hogy egyre erősebb a zeneipar, ennek nagyon örülök" - tette hozzá.

A Dal 2018 versenyzőinek nagy része nem ismert országosan, de nem érzi, hogy ismertsége előnyt jelentene velük szemben.