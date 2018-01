Közös műsort kapott Szabó Győző és Harsányi Levente

Egyik legjobb barátjával, Szabó Győzővel vezeti reggelente a Talpa magyart a Petőfi Rádióban Harsányi Levente.

„Leventével rendszeresen találkoztunk korábban is, ez annyiban változott, hogy most minden reggel együtt vagyunk" – mondta Szabó Győző, akinek színházi munkái mellé kellett beillesztenie a korán kelést. „Szinte minden este van színházi előadásom, ezek után szükségem van másfél-két óra levezetésre. A reggeli műsorvezetés miatt viszont már nem hajnali kettőkor fekszem le, hogy friss legyek a műsor kezdésére. De ez abszolút pozitív változás" – árulta el.

Szabó Győző számára új kihívás a rádiós műsorvezetés, de nem egyedül kell dolgoznia: „Leventének hatalmas rutinja van a rádiózásban, egyelőre erre igyekszem rákapcsolódni. Szerencsére a barátságunknak köszönhetően megvan köztünk az összhang, így könnyebben veszem az akadályokat" – mondta a Talpa magyar új műsorvezetője.