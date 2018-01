Szomorú bejelentést tett az HBO Trónok harca-ügyben

Hivatalos: idén nem lesz egyetlen új epizód sem.

Sophie Turner, Sansa alakítója már elkotyogta, hogy a Trónok harca utolsó évadjának forgatásai egészen 2018 nyaráig elhúzódnak, ebből pedig sokan kikövetkeztették, hogy idén már nem is lesz folytatás. És így is lett, január 4-én az HBO hivatalosan is bejelentette, hogy 2019-ben jön csak az utolsó évad, hat epizóddal.

Casey Bloys, az HBO programigazgatója a The Hollywood Reporternek arról beszélt, hogy ez bonyolult munka, elhúzódnak a forgatások, több kontinensen dolgoznak, és a különleges effektek is sok hónapot visznek el.

Showrunner és rendező lesz David Benioff, D. B. Weiss, rendez még részt David Nutter és Miguel Sapochnik. Az írók Benioff, Weiss, Bryan Cogman és Dave Hill, persze George R. R. Martin instrukciói alapján.

Időközben több előzménysorozat fejlesztése, csinosítása is zajlik, ezek közül az első 2020 körül bukkanhat fel a tévében.