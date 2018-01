Tíz kilót hízott Kulcsár Edina

Kulcsár Edinát sokan irigylik alakja miatt, ő azonban nem elégedett: mint mondja, tíz kilót szedett fel, amit mindenképp le szeretne adni.

"Az Ázsia Expressz óta hihetetlen, mennyit híztam" - mondta a modell a Blikknek, majd hozzátette, hogy ennek ellenére nincs elkeseredve, mindent megtesz azért, hogy visszanyerje régi alakját.

"Sokan mondják, hogy nem is látszik rajtam, de én azért érzem a ruháimon és magamon is! Idén úgy döntöttem, nemcsak az edzésben és a mozgásban keresem majd a megoldást, hanem teljes életmódváltásba fogok, amelynek ugyan része a mozgás is, de kiemelten fontos szerepet kap a helyes táplálkozás" - mesélte a lapnak.