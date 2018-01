Két melóját is otthagyja Gillian Anderson

Gillian Anderson nemcsak az X-akták-ból távozik, de úgy néz ki, az American Gods is nélküle fog folytatódni.

Mint arról korábban beszámoltunk, Gillian Andersonnak elege lett Scully figurájából, az X-akták jelenlegi, tizenegyedik szezonjában játszotta el utoljára az ügynök szerepét – ami akár az egész sorozat végét is jelentheti.

A színésznő most bejelentette, hogy egy másik munkájával is felhagy, az American Gods második évadjában már nem szeretné megismételni a Média szerepét. Az ok: a showrunnerek, Bryan Fuller és Michael Green távozása, amiről itt írtunk bővebben.

Korábban már a Húsvétot játszó Kristin Chenoweth is jelezte, hogy "lesújtotta" Fuller távozása, még neki is át kell gondolnia, hogy benne akar-e lenni a folytatásban.