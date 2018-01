A szolgálólány meséje is kellett a Hulu durva eredményéhez

40 százalékkal növelte előfizetői számát a Hulu.

A Hulu bejelentette, hogy 17 millióra nőtt előfizetői száma 2017 végére, ez pedig 40%-kal több, mint amit 2016 után kommunikált a streaming szolgáltatást kínáló cég. A sikerhez minden bizonnyal kellett A szolgálólény meséje című sorozat, amely 13 Emmy-jelöléséből nyolcat be is zsebelt, és ezt megfejelte egy nappal ezelőtt két Golden Globe-bal is (legjobb drámai sorozat, legjobb női főszereplő).

A Netflix ellenfelének számító Hulu tavaly 1700 sorozatot, 75 ezer epizódot kínált a netes könyvtárában.