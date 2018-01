2018-ban is utálkoznak és szülnek a magyar luxusfeleségek

Jön a Feleségek luxuskivitelben című reality második évadja.

2017-én őszére jutott eszébe valamely magyar csatornának importálni a Real Housewives formátumot – illetve nyilván eszébe jutott másnak is korábban, csak ekkor került képernyőre, magyar szereplőkkel, nagyrészt Magyarországon forgatva.

A legismertebb név, Rubint Réka inkább csak nézőcsalogatónak kellett (egymillió fölött jár Facebook-követők számában, jóformán mindenki hallott róla), ő alig pár napot lógott a tehetősebb asszonyokkal, mellette még a török milliomoshoz hozzáment Csősz Bogi számított ismertebb névnek.

A nézettség nem volt különösebben jó, ami meglepő annak fényében, hogy több tucat internetes portál és sok bulvárlap, heti magazin foglalkozott folyamatosan a szereplőkkel, akik jómódukban eljárkáltak golfozni, jetskizni a tengerpartra, puccos éttermekben ettek, drága helyeken vásárolgattak nem is feltétlenül kellő holmikat. Mivel tudták (vagy segítettek picit a szerkesztők tudtukra adni), hogy kell a konfliktus, a dráma egy valóságshow-ba, össze is vesztek rendszeresen. A nézettség nem volt kiugró tehát, de a Viasat márkát erősítette a műsor, hiszen sok száz cikk jelent meg róla, és ezeket olvasták is bőszen.

Ha már ilyen, sokat emlegetett brandje lett a Viasat3-nak, nem csoda, hogy kell a csatornának még egy évad, akár Rubint Réka nélkül is, mert már megáll a saját lábán ez a valóságshow. A szereplők java pedig bizonyára belemegy: az egyik legjobb realitykarakter Vivi követői száma megsokszorozódott a közösségi oldalakon, akár csak Köllő Babetté, akire ráadásul lecsapott az RTL is, elvitte a Celeb vagyok, ments ki innen!-be. A színésznő a borús, dél-afrikai ég alatt bizonyíthatta, hogy nem feltétlenül az az elkényeztetett, puha, belvárosi nő, aminek mutatta magát, egész jól bírta a megpróbáltatásokat, napokig aludt hidegben, vizes hálózsákban, zokogás nélkül ette a marhaszemet és a kígyóbelet.

A reality tehát 2018-ban folytatódik a Sorozatwiki.hu szerint, amely rá is kérdezett a tévétársaságnál. "A Feleségek luxuskivitelben a tavalyi év egyik legnagyobb televíziós sikere volt több szempontból is. Bátran kijelenthetjük, hogy ősszel az egész ország Babettről, Viviről és a többi szereplőről beszélt. A nézői visszajelzések alapján is egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a közönség továbbra is változatlanul nagy érdeklődést mutat a luxusfeleségek fényűző élete iránt, ezért úgy döntöttünk, hogy tavasszal újabb epizódokat tűzünk képernyőre" - mondta Temesvári Marietta, a Sony Pictures Television Networks közép-európai régiójának tartalomfejlesztési stratégiai vezetője.

Mivel két szereplő épp terhes, hamarosan szül, így téma alighanem lesz az új évadra is.