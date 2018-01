A nap sorozatképe: a Walking Dead-főszereplő átlépett a Fearbe

Mint korábban írtuk, a The Walking Dead Morganje, Lennie James az anyasorozatból átigazolt a Fear the Walking Dead című spinoffba. James zavaly novemberben befejezte a forgatást a The Walking Dead-nél, vagyis még a jelenlegi, nyolcadik évadban távozni fog, hogy aztán az előzménysorozatban játssza tovább ugyanazt a karaktert. A színész a pilottól kezdve benne van a The Walking Dead-ben, ő volt az első ember, akivel Rick találkozott, miután felébredt a kómából. Itt az első kép róla, új sorozatában.