Így néz ki élő szereplőkkel, magyarul a Family Guy főcímdala

A Family Guy 15. évadjának premierjét a Comedy Central saját gyártású, különleges produkciója vezeti fel: elkészítették a főcímet élő szereplőkkel, magyar szöveggel.

A családtagok hangjait kölcsönző Dolmány Attila, Hamvas Dániel, Kerekes József, Schnell Ádám, Tóth Kern Enikő és Vándor Éva öltenek sárga nyakkendőt és perdülnek táncra, hogy életre keltsék a revüműsorokat idéző főcím-jelenetet. A dalt pedig most először magyarul is meghallgathatjuk, ugyanis nem csupán a karakterek, hanem a szöveg is hazai színezetet kapott - áll a csatorna közleményében.

A csatorna nem először bújtatja a szinkronszínészeket az amerikai család bőrébe.

"Mindenképpen folytatni akartuk a felvételek sorát, és bár akár mi is írhatnánk saját dalokat, a Family Guy főcíménél úgysem tudnánk jobbat kitalálni. Szerencsénk van, hogy a színészek ennyire nyitottak az őrült ötleteinkre, a produkció pedig a sorozat népszerűsítése mellett arról is szól, hogy milyen fantasztikus művészeink vannak, és hogy a Comedy Central minden vagány kezdeményezésnek teret ad" - mondták a csatorna promó producerei.

A videót itt nézheti meg.