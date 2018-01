Jennifer Lopezből kettő lett hirtelen

Jennifer Lopez nem akármilyen vendégszerepet kapott a Will és Grace-ben, egyből két karaktert is rábíztak.

Jennifer Lopez önmagát és a Shades of Blue-ban, Piszkos zsaruk-ban látott karakterét is eljátssza a Will és Grace-ben, ahol a történet szerint kiderül, hogy a két nő valójában egy ikerpár.

Azt egyelőre nem közölték, hogy az énekesnő pontosan melyik epizódban fog szerepelni, de lesz rá elég ideje, hisz a jelenlegi, tizenhat részes évadnak nagyjából a fele még hátravan, és már a következő, tizenhárom részes szezont is megrendelték.

Lopezt a Piszkos zsaruk mellett a Second Act című filmben is láthatjuk még az idén, miközben producerként is dolgozik, többek között a The Fosters című sorozatot viszi.