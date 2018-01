Látják az alkotók a Modern család végét

A Modern család alkotói már látják a sorozat végét, arról beszéltek, hogy a következő évad végén lezárnák a történetet.

A Modern család készítői, Steve Levitan és Christopher Lloyd arról beszéltek az amerikai tévékritikusok szövetsége (TCA) téli sajtóturnéján, hogy a következő, tizedik szezonnal befejeznék a sorozatukat.

"Ha úgy tudjuk abbahagyni, hogy a közönségünk legnagyobb része utána még többet szeretne látni, akkor jó úton járunk. Soha ne mondd, hogy soha, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy meghaladjuk a tíz évadot" – mondta Levitan.

Az alkotóknak tervük is van már a lezárásra, a Frasier – A dumagép fináléjához hasonlóan ide is becsempésznék a "shakespeare-i hármast", vagyis születést, halált és esküvőt is láthatunk az utolsó részben. Persze ez csak az első ötletük, másfél év alatt még sok minden eszükbe juthat.