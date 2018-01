Szakított a két magyar valóságshow-szereplő

Bár még egyikük sem erősítette meg, a friss hírek szerint már nincs együtt Kovács Dóra és Király Péter.

A Nyerő Párosban is láthatták együtt a nézők az Éjjel-nappal Budapesten összejött párost, Kovács Dórit és Király Petit. Kapcsolatuk a játék ideje alatt, a kamerák előtt sem volt zökkenőmentes, gyakoriak voltak a viták, veszekedések.

"Akik ismernek minket, tudják, hogy milyen olasz típusú család vagyunk, senkinek nem okoztunk meglepetést. Voltak vitáink, hol nekem, hol neki adtak igazat a családtagok és a barátok, de ez az életben is ugyanígy van" - mondta a DJ-ként is dolgozó lány az Origónak a műsor után. Az interjúban arról is beszélt, hogy párja többször megkérte már a kezét: "Petinek vannak fellángolásai és nagy lelkesedései, de egyelőre nincs semmi konkrétum" - mesélte.

A Story egy informátorra hivatkozva azt írja, hogy négy év után véget ért a kapcsolat. "Náluk egyáltalán nem volt ritka, hogy bizonyos időközönként szakítottak, de néhány nap után mindig kibékültek. Most azonban véglegesnek tűnik a szakítás. Bármennyire is nagy volt a szerelem köztük, úgy működtek egymás mellett, mint két időzített bomba, és olykor bizony fel is robbantak, nehezen sikerült fenntartani eddig a viszonyt" - írják.

A közösségi oldalaikon korábban sok közös képet posztoltak, de hónapok óta nincsenek ilyen képeik. A hírt egyelőre egyikük sem erősítette meg.