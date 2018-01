Sztárok, akik megjárták az elmegyógyintézetet

A világ tekintetét bíró hírességek sokszor érezhetik úgy, hogy túl nagy rajtuk a nyomás, nincs magánéletük, és mindenki a nyilvánosság előtt nyújtott teljesítményük alapján ítéli meg őket. Nem egy sztárról tudunk, akinél a lelki zavarok odáig vezettek, hogy pszichiátriai segítséget kellett kérnie – vagy épp a jóakarói utalták be egy időre egy zárt intézetbe. Bemutatunk pár labilis, zavarodott, függő embert a sztárvilágból.

Sinéad O'Connor

Az ír énekesnőért többször is komolyan aggódhattak az ismerősei és a rajongói, 2015-ben ugyanis öngyilkosságot kísérelt meg, majd 2016-ban eltűnt rövid időre – a kettő között pedig kórházi kezelés alatt állt, bipoláris zavart állapítottak meg nála. 2017 szeptemberében az amerikaiak kedvenc tévés pszichológusának, dr. Phil McGraw-nak a show-jában úgy nyilatkozott, méheltávolító műtétje után kezdődtek a lelki, pszichés bajai, ekkor jelentkeztek először az öngyilkos gondolatai is.

Carrie Fisher

A néhai Leia hercegnőnél szintén bipoláris zavart állapítottak meg már 1985-ben, így 2016 végén bekövetkezett haláláig többször megjárta a pszichiátriát. „Nincs meg bennem a megfelelő kémiai egyensúly, ami extrém esetben elmegyógyintézetbe is juttathat” – mondta 2000-ben Diane Sawyernek, de amúgy is sűrűn beszélt a betegségéről, mint ahogy drogfüggőségéről is, ezzel szerette volna elérni, hogy a téma nagyobb figyelmet kapjon.

Demi Lovato

Az énekesnő és színésznő már 18 évesen bevonult egy rehabilitációs intézetbe, miután egy magángépen bevert egyet az egyik háttértáncosának, ami miatt ott is hagyta a Jonas Brothersszel közös turnéját. Nála a bipoláris zavar bulimiával párosult, ráadásul a kokainra is rápörgött, később beismerte, hogy a szer hatása alatt volt akkor is, amikor pont a józanságáról beszélt egy 2012-es dokumentumfilmben, a Demi Lovato: Stay Strong-ban. Még abban az évben sikerült azonban lejönnie a drogokról, de ma is beszél a betegségéről.

Winona Ryder

Amikor a színésznő 1990-ben visszaadta A keresztapa III. egyik szerepét, azonnal megindult a találgatás, hogy meglepő döntésének mi lehetett az oka, és a terhességtől a drogproblémákig sok minden felmerült. Ryder valójában önként bevonult a pszichiátriára, mivel kezdett rajta elhatalmasodni egyfajta szorongás, félelem. 1999-ben az Észvesztő-ben már egy őrült nőt játszott, ami még mindig megterhelő volt neki, mint mondta, a pszichés problémáival állandóan küzdenie kell, nem tud azokról múlt időben beszélni.

Steven Tyler

Hogy ne csak nőket említsünk, az Aerosmith frontembere a nyolcvanas években pont az Észvesztő-nek is helyet adó McLean kórházba vonult be, elsősorban alkoholproblémája miatt. Annak idején például Sylvia Platht és Ray Charlest is ott kezelték, ahogyan Rick Jamest is, aki önéletrajzában azt írta, az intézetben a boldognak és egészségesnek látszó Tyler példája vitte előre, benne látta a bizonyítékot, hogy „túl lehet lenni ezen az egész szaron”.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!