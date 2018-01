Magyar sztárok, akik fiatalabb pasival jöttek össze

A magyar sztárvilágban sem ritka, hogy idősebb színésznők, énekesnők jóval fiatalabb partnerrel mutatkoznak, a korkülönbség 10-20 év is lehet. Polyák Lilla és Gömöri András Máté közt 16 év, Keleti Andrea és férje közt 10 év különbség van a nők javára, és Gaál Noémi is fiatalabb férfival él jó ideje. Hevesi Krisztina szerint egy ilyen kapcsolatból mindkét fél sokat kaphat, a fiatalabb férfi rajongása, tüzessége visszahozza a szenvedélyt a nő életébe, sőt, akár korábban nem tapasztalt érzelmeket, élményeket is nyújthat – a szexuálpszichológus ráadásul azt is elárulta, hogy a leggyakrabban min csúsznak el ezek a kapcsolatok.

„A nő részéről a psziché hozadéka, hogy részben egy időutazást is nyer általa. Ha az ember fiatalabb partnert választ, kicsit újraélheti a saját ifjú éveit. Kiváltképp fontos ez a nagyon sikeres nőknél, akiknek gyakran ez a fajta felszabadult boldogság kimaradt az életükből. Pont abban az időszakban, amikor más a nagy szerelmek korát élte, a karrier építése közben háttérbe szorulhatott a magánélet. Akik ekkor szinte kizárólag a munkára koncentráltak, most kicsit ezt is pótolhatják általa" - mondta Hevesi Krisztina.

Úgy véli, a fiatal férfiak hajlamosak a rajongásra, felnéznek egy érett, sikeres dívára, sőt, az is lehet, hogy serdülőként csodálták, rajongtak érte. „A kamaszok nagyon szerelmesek tudnak lenni, és nagyon tudnak kötődni rajongásuk tárgyához. Természetes, hogy számukra nagy csoda, ha évekkel később ez beteljesülhet.”

A szexuálpszichológus szerint nem lehet általánosítani, de a tapasztalatok szerint a kapcsolatok idősebb nő esetén 15 év korkülönbség alatt működőképesek, a 25-30 körüliek már kevésbé. „Az is tény, hogy az ismert emberek, sikeres dívák jobban odafigyelnek magukra, ezért aztán nyernek is ilyen értelemben jó pár évet, gyakran fittebbek és fiatalabbnak is látszanak a koruknál. Emellett a mítosz, a hírnév, ami övezi őket, szintén sok izgalmat, újdonságot rejthet” – mondta.

A közös jövő tervezésén múlhat

Az életkor mellett a közös jövő tervezése a másik fontos pont, a kapcsolat alakulása függ attól, hogy a férfinak van-e már gyereke, illetve mennyire szeretne, és a nő tud-e még vállalni. "Azt látom, hogy egy ilyen kapcsolatnak a hosszú távú jövője rendszerint azon a kérdésen szokott múlni, hogy elképzelhető-e még a közös gyerek. Nagyon sokszor az jelenti a problémát a kapcsolatban, hogy a férfi is vágyik gyerekre, nehezen mond le a saját utódról, és nem feltétlenül éri be pusztán a nő gyermekeiről való gondoskodással."

Ismert emberként nehezebb felvállalni egy nem szokványos párkapcsolatot, bár számos pozitívuma is van az ismertségnek. "Vesztünk és nyerünk is a népszerűség által. A negatív oldal, hogy nagyobb szenzáció és médiafelhajtás van egy ilyen kapcsolat körül. Jobban foglalkoztatja az embereket, ezért természetesen több reakció jut el a párhoz is. Az érem másik oldala, hogy mivel annyi minden miatt kapnak az ismert személyek bírálatot, részben hozzá is edződtek már a kritikákhoz, és ez legalább egy olyan dolog, ami viszont megéri."

A szakember szerint ezekben a kapcsolatokban mind a ketten sok jó élményt adhatnak a másiknak: a férfi szempontjából gyakran látjuk, hogy nem találja meg a közös hangot a saját korosztályával, s jobban tud tisztelni egy tapasztalt nőt, akire felnéz, akit csodálhat. A nő is nyer általa, egy igazi, tüzes, szenvedélyes szeretőt, aki fiatalos rajongással vágyik rá. Hiszen a fiatalabb korosztály tud olyan lobogással és szenvedéllyel vágyni egy nőre, ami az érettebb, higgadtabb, idősebb nemzedékre már ritkán jellemző" - mondja a szexuálpszichológus.

Több ilyen magyar párt is ismerünk

Bár kezdetben sokan kételkedtek Polyák Lilla és Gömöri András Máté kapcsolatában, a pár már kitűzte az esküvőt - idén nyáron egybekelnek. A színésznő és párja közt 16 év a korkülönbség, amiért sok kritikát kaptak.

"Engem nem zavart sosem, Lillának viszont szerintem meg kellett harcolnia ezekkel a démonokkal, és úgy látom, sikerült. Nehezen viselte a támadásokat, a bántásokat" - mondta Gömöri a napokban.

Gaál Noémi, a TV2 időjósa 2005 óta alkot egy párt Maloveczky Miklóssal, köztük majdnem tíz év a körkülönbség. Gaál Noémi és Maloveczky Miklós soha nem foglalkoztak a köztük lévő korkülönbséggel.

"Közösen számoltuk ki: kilenc év, három hónap, egy nap" - mondták szinte egyszerre a köztük lévő korkülönbségről a FEM3-on még tavaly.

„Amikor ő 18 volt, és indult bulizni, én mentem a vasemberes pizsimben lefeküdni” - poénkodott Maloveczky Miklós. Mint mondták, kettejük kapcsolatában fel sem merült a féltékenység kérdése, a fiatalabb hölgyek labdába sem rúghatnak Miklósnál.

Keleti Andrea és férje többször szerepeltek együtt a képernőn, köztük tíz év a korkülönbség. Kovács Zoltán egykor a tanítványa volt, később az ő oldalán lett ötszörös magyar bajnok. 1996-ban házasodtak össze, két gyermekük született: 2001-ben Viktória és 2005-ben Máté.

A táncművész szerint 21 éves tartó házasságának egyik titka, hogy férjével békén tudják egymást hagyni. „Soha nem szólunk egymásra, nem osztogatjuk a feladatokat, viszont mind a ketten tudjuk, hogy mi a dolgunk. Nem az van, hogy állandóan noszogatni kell, hogy csináld” – mesélte házasságukról, hozzátéve, hogy férje humora nagyon sokat számít kapcsolatukban.

Deutsch Anita és a nála nyolc évvel fiatalabb Kinizsi Ottó a Barátok közt forgatása alatt szeretett egymásba. A színész akkor mindössze 22, Deutsch Anita pedig 30 éves volt. 2004 nyarán házasodtak össze, két lányuk született.

"Bár ő a fiatalabb, mégis érettebb, erősebb, mint én. Sokan azonosították őt a sorozatban megformált Balassa Imre karakterével, aki csöndes, kisfiús, konfliktuskerülő. A valóságban egészen más a helyzet" - mesélte a párjáról a színésznő.

