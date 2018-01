Titkos esküvőjéről árult el részleteket a Sztárban sztár énekese

Rácz Gergő a Sztárban Sztár + 1 kicsi adásában árulta el, hogy feleségül vette párját, most a részletekről is mesélt.

Az énekes ősszel jegyezte el kedvesét, és nem vártak sokat az esküvővel: Rácz Gergő a Sztárban Sztár + 1 kicsi vasárnapi adásában elárulta, hogy már össze is házasodtak. Mint mondta, december 29-én oltár elé állt kedvesével, és nagyon élvezi a házas életet.