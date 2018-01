Tóth Andi továbbra sem kér Pintér Tiborból

Pintér Tibor személyesen is megkereste Tóth Andit, hogy ajánlatot tegyen neki, de a lány újra visszautasította.

Először a dzsungelben akarta felszedni, majd egy szereppel kínálta meg Pintér Tibor a fiatal énekesnőt, aki sorra nemet mondott neki. Pintér nem adta fel, most személyesen, a Fókusz kamerái előtt találkozott Tóth Andival, akit felkért egy szerepre a készülő Jimmy-musicalben.

Az énekesnő kezd beskollani a történetből, és közölte, hogy a könyökén jön ki egykori dzsungeltársa és mindaz, ami a tudtán kívül megjelenik róla a lapokban. Tóth Andi újra elmondta, hogy nem szeretne ebben részt venni, sokkal jobban örülne, ha zenéjével, terveivel foglalkozna a média.

"Igazából én nem utálom a Tenyát, vagy nincsenek olyan nagyon rossz érzéseim vele kapcsoltaban. Biztos megmaradunk haveroknak, de most még korainak érzem ezt a munkakapcsolatot. Most érzem azt, hogy elindítottam a saját karrieremet. Új név, saját dalok, ezt szeretném most tolni. Nagyon nem szeretem, amikor nem arról van szó, amiről én szeretném, hogy szó legyen" - mondta a Fókusznak.

Úgyí tűnik, Tenya nem akarja elengedni ezt a közös munkát, a premierre már talált másik színésznőt, de szeretné, ha az őszi turnéra az X-Faktor énekesnője is csatlakozna hozzájuk.