A hátsó ajtón menekítették ki Sandokant Budapesten

Kabir Bedi egyike a kevés indiai színésznek, aki hazáján kívül az Egyesült Államokban és Európában is ismertté vált, itthon a Sandokan – A maláj tigris című sorozat főszereplőjeként emlékezhetnek rá a legtöbben. Január 16-án ünnepli a 72. születésnapját, ennek alkalmából összeszedtünk róla tíz érdekességet.

1. 1946-ban még Brit-Indiában született, a ma már Pakisztánhoz tartozó Lahorban. Apja, Baba Pyare Lal Singh Bedi író és filozófus volt, brit származású anyja, Freda Bedi pedig az első nyugati nő lett, akit beavattak a tibeti buddhizmusba.

2. Első szerepét 1967-ben kapta, a Maya című sorozat egyik epizódjában játszott egy rendőrt. Játékfilmes bemutatkozására egy 1971-es bollywwodi thrillerben, a Hulchul-ban került sor, itt az egész filmet meg tudja nézni, ha netán érdekelné:

3. Több mint hatvan bollywoodi filmben szerepelt, de már a hetvenes években felfigyeltek rá Európában is, itt a nagy áttörést a Sandokan – A maláj tigris címszerepe hozta meg neki. Az 1800-as évekbeli kalóztörténet nemcsak a színésznek, de Malajziának is jót tett, a sorozat bemutatása után nőtt meg a nyugati turisták érdeklődése az ország iránt.

4. A Sandokan olasz sorozat volt, Bedi pedig rendesen meg is tanulta a nyelvet, a kilencvenes években, a Vivere és a Drága doktor úr című szériákban már olaszul játszott. Olaszországban a civileknek adható legmagasabb állami kitüntetést is megkapta, jár neki a "cavaliere", vagyis "lovag" megszólítás.

5. Magyarországon a nyolcvanas években járt a népszerűsége csúcsán, 1987-ben egy tűt nem lehetett leejteni a Skála parkolójában, amikor a Neoton Família eljátszotta magyarul a Sandokan főcímdalát – Bedi jelenlétében. A színész aztán az akkori feleségével tandori csirkét is készített a Főzőcske című műsorban, nézze csak!

6. Budapesti látogatása alkalmával akkora tömeg gyűjt össze, hogy Bedit nem tudták biztonságban eljuttatni a bérelt limuzinhoz, ezért inkább a hátsó ajtón menekítették ki, és az egyik szervező Trabantjával vitték fel a Várba a Hiltonba. A történetet pár éve dr. Takács Ildikó mesélte el részletesebben az Origónak.

7. A nyolcvanas évekre valamennyire már az Egyesült Államokban is ismertté vált, a Polipka című James Bond-filmben megkapta az egyik gonosz szerepét, aki Roger Moore ellen harcolt ádáz módón – figyelje csak a turbános alakot:

8. Olyan sorozatokban is vendégszerepelt, mint a Knight Rider, a Dinasztia, a Gyilkos sorok, a Magnum, a Hegylakó, miközben a Gazdagok és szépek című szappanoperában is feltűnt, kilenc epizódban láthattuk egy marokkói herceg szerepében 1994-1995-ben, majd 2005-ben. Itt meg is nézheti egyik jelenetét:

9. Miután összesen úgy húsz évet élt Hollywoodban, Londonban és Rómában, idősebb korára visszatért Indiába, Mumbaiban telepedett le. Amennyire csak teheti, támogatja az indiai filmgyártást, jelenleg a Saheb Biwi Aur Gangster 3-at forgatja.

10. Négyszer nősült, mostani feleségét, Parveen Dusanj-t hosszú együttlét után egy nappal a 70. születésnapja előtt vette el. Két nőtől három gyereke született, egyik fia 26 évesen öngyilkos lett, a másik fia és egyetlen lánya szintén ismert színészként is – bár annyira korántsem, mint az édesapjuk.