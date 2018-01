Kevin Spacey: a homoszexuális zaklatás mellé jött a rasszizmus

Van baja a színésznek, most épp egy fajgyűlölő megjegyzés miatt magyarázkodhatna – de nem akar.

A sztori, amely a héten került a lapokba, és eddig nem volt publikus, a nagysikerű House of Cards (Kártyavár) című sorozat első évadjához köthető. Earl Blue, a VIP Protective Services cég vezetője szerint Spacey nem akarta engedni, hogy a biztonsági csapatban lévő feketék is bemehessenek egy vetítésre, ráadásul a „nigger" szót használta, amelyre különösen érzékeny sok afroamerikai. Egy alkalmazott szerint a színész soha nem is fogott kezet fekete biztonsági őrökkel, úgy tett, mintha ott sem lennének.

Az őrző-védő cég főnöke szerint ő akkor jelezte a kellemetlen esetet Spacey menedzserének, aki csak annyit mondott, hogy „hát igen, ő ilyen." A VIP Protective Services vezetője most pert fontolgat bevételkiesés miatt, ugyanis az 1,1 millió dolláros szerződésüket később nem újították meg, hiába voltak állítólag elégedettek a producerek.

Sok tízmillió dollár ment kukába

Amint kirobbant a Kevin Spacey körüli – és az egész hollywoodi sztárvilágot felforgató – szexuális zaklatási botrány, a Netflix azonnal leállította a színész sorozatának, a House of Cards-nak a forgatását.

Maradt azonban két teljes epizód, amelyet még Spacey-vel vettek fel, ezek sorsa eddig kérdéses volt – a csatorna aztán úgy döntött, nem használja fel a meglévő anyagokat, teljesen új mederbe tereli a történet folyását. Azt lehet már tudni, hogy a sorozatot Spacey nélkül folytatják, helyette Robin Wright karaktere kerül előtérbe. Kérdés, van-e így értelme, a fő karakter nélkül.

Díjat is elvettek tőle

Tavaly Kevin Spacey kapta volna az International Emmy Founders Awardot, amit 1980 óta minden évben olyanoknak ítélnek oda, akik a televíziózásra, a tévés trendekre nemzetközi szinten is hatást gyakoroltak.

Első alkalommal a Muppet Show alkotója, Jim Henson kapta meg az elismerést, azóta többek között Oprah Winfrey-t, Steven Spielberget, Simon Cowellt, Ryan Murphyt, J.J. Abramst és Shonda Rhimest is díjazták. Spacey-től a 2017 őszén kirobbant szexuális zaklatási ügy miatt a nemzetközi tévés akadémia visszavette a díjat,