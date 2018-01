Kulcsár Edina: Indultam olyan szépségversenyen, ami bunda volt

Négy éve annak, hogy Kulcsár Edina első udvarhölgy lett a Miss World világversenyen, ezzel pedig minden idők legjobb eredményét érte el a magyar lányok közül nemzetközi szinten. Azóta műsorvezetőként és modellként dolgozik. Tavaly párjával együtt ezüstérmesek lettek az Ázsia Expresszben, idén azonban újabb álmaikat szeretnék megvalósítani. Készül az első, saját otthonuk, szeretnék, ha bővülne a család.

Hogyan hatott a személyiségére az Ázsiában töltött hat hét?

Már a megkeresés pillanatában tudtam, hogy menni szeretnék. Olyan ember vagyok, aki imádja feszegetni a hátárait. A Miss Worldben is azt szerettem nagyon, hogy megismertem más-más kultúrájú embereket. Ott sajnos nem nyertem, így nem utazhattam körbe a Földet, de tavaly ezt valamennyire kárpótolta az Ázsia Expressz. Azt hiszem, a műsor és az egész út abban változtatott meg, hogy még jobban megtanultam értékelni mindazt, amim van. Alapvetően egy szegény családból származom, és ez az út, csak megerősített abban, hogy az emberi kapcsolatok, mennyivel fontosabbak, mint az anyagiak.

A kapcsolatukra hogyan hatott az Ázsia Expressz?

Úgy tűnhetett, hogy Csutinak kevesebb volt a türelme, ehhez a nem éppen hétköznapi kalandhoz, de ez nem igaz. Megértem, hogy négy óra reménytelen stoppolás után kicsit kimerült. Azt hiszem, ha nála nem szakad el a cérna, akkor nálam következik be egy törés. De Csutinál amilyen gyorsan jön egy gödör, olyan gyorsan mászik is ki belőle.

Hogy miben fejlődött kint a kapcsolatuk? Talán abban, hogy meg kellett tanulnom alkalmazkodni. Itthon, hasonló helyzetekben, az egyik fél a lakás egyik sarkába megy, a másik pedig a másikba. De ott nem volt erre lehetőség. Ott felül kellett emelkednünk ezen, és együtt harcolni tovább.

Korábban ritkán láttuk smink és szépen elkészített frizura nélkül. Ez sem okozott kételyt?

Ez a kaland nem arról szólt, hogy csinosak legyünk és szépek. Ez a rátermettségről szólt, amit elfogadtam. Túlzásnak is gondoltam volna, ha a semmi közepén azzal foglalkoztam volna, hogy hogyan áll a hajam. Egyébként simán bemennék a tévébe is smink nélkül, de nem ez a normális, nem ez az elvárás. A közösségi oldalaimon viszont próbálom a természetes, hétköznapi megjelenésemet megmutatni. Otthon nekem sem az az első dolgom, hogy a tükör elé állok és profin kisminkelem magam. Ráadásul az Ázsia Expressz alatt hormonproblémákkal küzdöttem, amelyek következtében pattanásaim is voltak. De ez is én vagyok, és hiszek abban, hogy egy nő a kisugárzásától szép.

Figyelemmel követi a mostani szépségversenyeket?

Kicsit igen, de nem vagyok megszállott. Annak idején az egyik modellmunkám során javasolták, hogy érdemes lenne indulnom egy nagyobb szépségversenyen, és megfogadtam a tanácsot.

Voltak fenntartásai?

Persze! Én is hallottam olyan történeteket, hogy egyes versenyekben bunda van. Sőt, magam is indultam olyan kisebb megmérettetésen, ahol teljesen egyértelmű volt, hogy mi történt... De a Magyarország Szépe versenyen ezt egy percig sem éreztem. Nyerni akartam, persze, de leginkább az érdekelt, hogyha sikerül nyernem itthon, akkor nemzetközi szinten mit tudok elérni

Nem voltak nagyon nyomasztóak az elvárások?

Emlékszem hatalmas volt a médiafigyelem, és a döntő után 2 órát aludtam, majd mentem az első interjúmra. Voltak olyan kommentek, amik nagyon bántottak, de erősnek kellett lennem, mert az anyukám és a dédmamám még nehezebben élte meg ezeket a támadásokat. Egyébként a mai napig próbálok minden kommentet elolvasni, és akár pozitív, akár negatív, megpróbálok válaszolni rá, azt hiszem ez egyfajta kötelesség is. Sőt, én a negatív véleményeket is elfogadom, ha van igazságalapja.

A hírességek közösségi oldalai, tele vannak szponzorációval. Hogyan válogatja meg, hogy „mit enged be" a saját oldalára?

Szerintem álszent az, aki azt mondja, hogy nem használná ki az ilyen oldalak nyújtotta üzleti lehetőségeket. Ugyanakkor én két dologban hiszek, és mindegy, hogy személyes posztról, vagy szponzorációról van szó.

Mik ezek?

A hitelesség és az értékes tartalom. Mindig kipróbálom azt, amit elküld nekem egy cég, és volt már olyan, amire nemet mondtam, mert úgy éreztem, hogy sokkal jobban illenek a mamámhoz, mint hozzám.

Akkor mamának is érdemes egy Instagram-fiókot nyitnia.

Edina: Azt szerintem sokan is követnénk. A Facebookot és a Vibert egyébként remekül kezeli!

(Időközben megérkezett Edina párja, Csuti, aki csatlakozott a beszélgetéshez – a szerk.)

Csuti: Bizony, úgy van! Van egy vállalkozásom, ami mobiltelefon-kiegészítőkkel foglalkozik. A Facebook-oldalunkra kiírtuk, hogy milyen diák és családi kedvezményeink vannak, a poszt alá pedig Edina dédmamája beírta, hogy „És nyugdíjasoknak mennyi kedvezmény jár?". Óriási figura. Azt válaszoltam neki, hogy „Mamának ingyen van."

Edina: Ő az én dédnagymamám, most lesz 87 éves, és eszméletlenül aktív. Nem is olyan régen, egy rólunk szóló hírt teljesen kifordítottak, és valaki azt kommentálta, hogy „vén csoroszlya", azt nagyon a szívére vette, és kedvesen, igazi mamaként szétoltotta a kommentelőt.

Csuti végig énekelte az Ázsia Expresszt. Nem szeretne indulni a Nagy duettben?

Edina: Ugye?... Én ezt már egy éve mondogatom neki.

Csuti: Ázsiában még egy dalt is írtam, amikor nagyon éhesek voltunk, senki nem vett fel minket. Az anyukám paprikás csirkéjéről szólt.

Edina: Egyébként szerintem Csuti fejlődőképes.

Csuti: Egyértelműen érdekelne egy ilyen lehetőség, de fontos, hogy ki a partnerem. Lehetne akár Edina is, mert csodaszépen énekel.

Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor egyre több magyar híresség indít YouTube-csatornát. Terveznek hasonlót?

Edina: Elindítottuk, de még nagyon kezdetlegesen foglalkozunk vele. Egyébként egyre több olyan kommentet kapunk, hogy szerepeljünk többet közösen. Most például életmódváltásban vagyok, és arról forgatunk.

Csuti: Én nem vagyok életmódváltásban, de én is diétásan étkezem, mert nem várom el Edinától, hogy duplán főzzön miattam. És egyébként is remekül főz, amit vétek lenne kihagyni. Plusz spórolunk a házra, így nem járkálunk ide-oda enni.

Építkeznek?

Edina: Bizony! Csepelen vettünk egy telket, mert alapvető szempont volt, hogy a szüleinkhez, a dédihez közel legyünk.

A tervezésnél kinek az ötletei domináltak?

Edina: Teljesen jól összefésültük mindkettőnk akaratát, de még csak a fagyok után tudják elkezdeni az építkezést.

Az interjú folytatódik, lapozzon a 2. oldalra!