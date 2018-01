Alkohol, drogok, szex – ebből áll sok híresség szentháromsága, vannak bőven a sztárvilágban, akik a világ minden pénzét képesek lennének elbulizni. Volt, aki 75 ezer dollárt tapsolt el egy este egy sztriptízbárban, más három napra kómába került a masszív italozás miatt, és olyanról is tudunk, aki olykor hétgrammos adagokban tolta a kokaint. Összegyűjtöttük a legnagyobb partiállatokat, Charlie Sheentől Lindsay Lohanig.

Justin Bieber

Az énekes már megvilágosodott, a Hillsong egyház tagja lett, előtte azonban igen keményen nyomta a partizást, 2014-ben járatta a csúcsra. Miami híres night clubjában, a King of Diamondsban 75 ezer dollárt, nagyjából 18 millió forintot vert el egyetlen este, a Lil Scrappy nevű rapper születésnapi buliján, és még abban az évben elkapták ittas vezetésért, Los Angeles-i otthonában pedig egy befőttesüvegnyi füvet találtak egy razzia során.

Paris Hilton

Gyakorlatilag annak köszönheti az ismertséget, hogy a felnőttkort elérve minden létező bulin ott volt, és nemigen fogta vissza magát. Persze az olyan valóságshow-k, mint a The Simple Life, csak öregbítették a hírnevét, aztán pedig már a DJ-zésre is rákapott, Ibiza menő klubjában, az Amnesiában ő a rezidens – erről itt beszélt bővebben az Entertainment Weeklynek, korábban ittas vezetés, kokainbirtoklás miatt is volt rendőrségi ügye.

Lindsay Lohan

A másik partikirálynő, akiről egy időben megszámlálhatatlan mennyiségű kép készült, amint különféle klubokból távozik talajrészegen, 2007-ben például ez a fotó ment róla nagyot a neten. Ugyanabban az évben tartóztatták le kokainbirtoklásért, majd ittas vezetésért, bolti lopásért is. Háromszor járta meg a rehabot, ehhez képest Piers Morgannek úgy nyilatkozott 2013-ban, hogy nem egy nagy ivó, a kokaint is csak négyszer-ötször próbálta életében.

Johnny Manziel

„Őszintén hiszem, hogy ha nem tudnak rajta segíteni, nem fogja megérni a huszonnégyet” – mondta az apja az ígéretes amerikaifocistáról, akinek tavaly csak sikerült betöltenie a huszonötöt, bár valóban nem rajta múlt. 2014-ben fotózták le egy kokainozáshoz összecsavart húszdollárossal, mire 2015-ben önként be is vonult a rehabra, a következő évben viszont már ismét olyan durván nyomta, hogy egy kétnapos partira kibérelt házban sikerült 32 ezer dolláros kárt okoznia.

Mischa Barton

A narancsvidék színésznője 2006-ban nyilatkozott a People magazinnak partizási szokásairól, gyakorlatilag bárkivel elment bárhova, ha jónak ígérkezett a buli, mint mondta, felült egy olyan vonatra, amelyről nem tudott leszállni. 2007-ben megvolt az ittas vezetés és a rehab, de még tavaly is előfordult, hogy kórházba kellett vinni, miután valaki ginát kevert az italába – pár héttel később viszont így is kiszúrták egy bárban, ahol hajnali háromig ivott és táncolt.

