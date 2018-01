140 milliót kap egyetlen sorozatepizódért

A Grace klinika hősnője, Ellen Pompeo a legjobban fizetett drámai színésznő az amerikai tévéiparban.

A Hollywood Reporter hosszú anyagot közölt a Grace kliniká-ból ismert Ellen Pompeóról, ebből kiderült többek között az is, hogy a színésznő két további évadra szerződött le sorozatánál, vagyis még a tizenhatodik szezonban is biztosan benne lesz.

A hölgy némi fizetésemelést is kapott, már 575 ezer dollárt, vagyis nagyjából 140 millió forintnak megfelelő összeget vihet haza egyetlen epizódért, ezzel ő lett a legjobban kereső drámai színésznő az amerikai tévéiparban. Ráadásul ez még csak a színészi gázsija, a Grace klinika tervezett spin-offjánál producerként is megfizetik, és saját produkciós cége, a Calamity Jane is termel némi pénzt.

Pompeo az 575 ezer dolláros gázsijával egyébként csak a drámai színésznők között az első, hisz a komikák hagyományosan jobban keresnek, az Agymenők-ben látott Kaley Cuoco már 1 millió dollárnál jár epizódonként, és a Modern család Sofía Vergarája sem panaszkodhat.