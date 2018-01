87 éves korában meghalt Bradford Dillman amerikai színész, akit 140 filmben és sorozatban láthattunk pályája során.

87 évesen, tüdőgyulladása következtében meghalt Bradford Dillman, aki összesen 140 filmben és sorozatban szerepelt, az In Love and War-ban nyújtott alakításáért Golden Globe-díjjal is jutalmazták 1959-ben.

Emmy-díjra is jelölték Fred Astaire műsorának, az Alcoa Premiere-nek egyik részéért, egyébként 1955 óta láthattuk különféle tévés, filmes produkciókban, az első kórházas sorozatnak számító Dr. Kildare-ben is több epizódban benne volt.

Játszott többek között A majmok bolygója III. – A menekülés-ben és Az igazságosztó-ban, hosszabban szerepelt a The F.B.I.-ban, a Barnaby Jones-ban, a Falcon Crest-ben, utoljára a Gyilkos sorok-ban láthattuk 1995-ben.