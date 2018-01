Volt egy nagy szerepük, aztán el is tűntek

Vannak színészek, akiknek az arcát óhatatlanul is összekötjük egyetlen általa játszott karakterrel, de egy emlékezetes szerep után sehogy sem tudtak kitörni a skatulyából. Néhányan el is tűntek a közönség szeme elől, inkább a családjukkal töltötték az időt, a tanulmányaikat folytatták, zenésznek álltak, vagy beszálltak a fehérneműbizniszbe. Íme, pár egyszerepes színész a tévéből.

Dennis Franz (New York rendőrei)

A nyolcvanas években a Zsarublues egyik rendőrét játszotta, a New York rendőrei-ben pedig már főszerepet kapott, tizenkét évadon keresztül, 1993-tól 2005-ig vitte a vállán a sorozatot – azóta viszont nem láthattuk semmiben, mivel több időt akart a családjának szentelni. Egy 2012-es interjúban arról mesélt, hogy jól elvan a családdal, sokat utazgatnak, a feleségével pedig folyamatosan csinosítgatják a házat.

Nate Richert (Sabrina, a tiniboszorkány)

A Sabrina, a tiniboszorkány-ban 124 epizódban játszotta a címszereplő szerelmét, Harvey-t, a sorozat lezárása után viszont alig láttuk valamiben, utolsó szerepét 2006-ban kapta egy rövidfilmben. A honlapja szerint még mindig színészkedik, sőt rendezőnek és zenésznek is tartja magát, leginkább dalszerzéssel foglalkozik, 2017 októberében például ezzel a számmal állt elő:

Jack Gleeson (Trónok harca)

A Trónok harcá-ban zseniálisan alakította a pszichopata Joffrey Baratheont, ez után azonban vissza is vonult a színészettől, inkább filozófiai és héber tanulmányaival foglalkozott. 19-20 évesen még egyetemi tanár akart lenni, mára azonban letett erről a tervéről, és valamilyen szinten visszatért a színészkedéshez – bár ma csak bábokkal játszik, Bears in Space című darabja Londont és New Yorkot is megjárta.

Peta Wilson (Nikita, a bérgyilkosnő)

Luc Besson bérgyilkosnőjét, Nikitát nem csak Maggie Q játszotta el egy tévésorozatban, hisz már korábban, 1997 és 2001 között is ment egy széria, amelyben Peta Wilson kapta a főszerepet. A színésznőt utána még láthattuk például A szövetség-ben vagy a Superman visszatér-ben, de már kevésbé érdekli a pálya: 2012-ben elindította Wylie Wilson nevű fehérneműmárkáját, és visszaköltözött szülőföldjére, Ausztráliába.

Stan Kirsch (A hegylakó)

1992 és 1998 között A Hegylakóban játszott, mint Richard H. 'Richie' Ryan, sokan látták itthon is képernyőn Duncan MacLeod, azaz Adrian Paul oldalán: 103 részt kapott. Látható volt a J.A.G. - Becsületbeli ügyek két epizódjában, korábban a Jóbarátokban is volt pár villanása. Színésziskolája van, régen láttuk.

