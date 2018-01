Nem tudják az orvosok, mi a baja Andor Évának

Orvostól orvoshoz járt Andor Éva, a TV2 műsorvezetője, hogy kiderítse, mi okozhatja erős lábfájdalmát. A szakemberek nem találták meg a probléma forrását, sokáig sötétben tapogatóztak - írta a Ripost.

A Tények műsorvezetőjének, Andor Évának tavaly júniusban részlegesen elszakadt az izom a jobb lábában. De már pár hónappal kisebb balesete előtt is fájlalta a lábát. Az orvosok sem tudták sokáig megfejteni, mi lehet a baj.

Tavasszal éreztem először, hogy borzasztóan fáj a bal lábam, azt éreztem, hogy mindjárt leszakad. Ha vezettem, ha ültem, elképesztően rossz volt. Elmentem orvoshoz

- mondta a Ripostnak.

Össze-vissza vizsgálgattak: voltam röntgenen, MRI-n, és ultrahangon is. A szakemberek arra gyanakodtak, hogy a gerincemben lehet a probléma, hogy porckorongsérvem van - folytatta.

Amikor megtudtam, levert a víz. Nagyon féltem a sérvtől, mert azt tudom, hogy elképesztően tud fájni és megkeseríti az ember egész életét. De hála Istennek nem tudtak kimutatni ilyen rendellenességet. Azt mondták, idegbecsípődés okozhatja a fájdalmaimat, de a pontos okokra még egy évvel a vizsgálatok után sem jöttek rá

– mondta Andor Éva, akinek fájdalmai enyhítésére gyógytornát írtak elő.

Jó néhány hónapja jár már gyógytornára. Az előírtak szerint a gerince melletti izmokat kell erősítenie, hogy olyan pozícióban legyen, hogy a becsípődött ideget ne terhelhesse.

Elég kemények a gyakorlatok. Olyan helyeken van izomlázam, amelyekről nem is tudtam, hogy léteznek – tette hozzá, megjegyezve: rengeteget javult már az állapota.

Kijelenthetem, hogy kilencvenöt százalékos a javulás! De, amikor beteg vagyok, mint például most, még mindig érzem a fájdalmat – jegyezte meg Andor Éva.

A műsorvezető 18 éves kora óta folyamatosan mozog. Naponta járt futni, ám a gyógytorna miatt jó ideig fel kellett függesztenie az edzéseket, ennek ellenére is lefogyott jó néhány kilót.

„Hosszú évek óta mindig időt szakítottam a futásra, de ezt most félbe kellett szakítanom a gyógytorna miatt. A kettő együtt nem végezhető. Egyébként lefogytam. Ez persze az életmódváltásomnak is köszönhető. Azt tervezem, hogy lassan visszatérek a rendes edzéshez, és szeretnék rendszeresen eljárni jógázni is.

Remélem, hamarosan rendbe jövök

- tette hozzá Andor Éva.