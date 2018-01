A szolgálólány legyőzte a Trónok harcát és más nagyágyúkat

29. alkalommal rendezték meg a Producers Guild Awardsot, ezúttal a Beverly Hilton Hotelben, Los Angelesben, ugyanott, ahol a Golden Globe-díjátadót. Drámai sorozatoknál A szolgálólány meséje nyert, díjat kapott a Voice és egy szcientológiai egyházról szóló műsor is.

Díjat kapott „Long-Form Television" kategóriában a Black Mirror negyedik évadja (a mezőnyben ott volt a Fargo és a Feud is), nem fikciós műfajban pedig a Leah Remini: Scientology and the Aftermath című szériát emelték ki, amely a szcientológiai egyház sötét oldalát mutatja be. A sci-fi sorozatról itt olvashat bővebben, Leah Reminiről pedig itt írtunk korábban.

Talkshow és élő szórakoztató műsor kategóriájában a Last Week Tonight with John Oliver nyert, megelőzve Stephen Colbert műsorát, Jimmy Kimmelt vagy a Saturday Night Live-ot, amely már a 43. évadját taposta.

Competition Television kategóriában a Voice diadalmaskodott, pedig itt volt a mezőnyben az American Ninja Warrior, illetve a veterán Amazing Race is.

Drámai sorozatoknál A szolgálólány meséje győzött (legyűrve a Trónok harcát, a The Crownt és a Stranger Things hős srácait is), a gyerekprogramoknál pedig a Szezám utca kapott díjat. A nyertesek listáját itt találja.