Január 22-én indul a The Alienist, amelynek jelentős részét itthon vették fel, amúgy elvileg New Yorkban játszódik.

Az eredetileg 1994-ben kiadott, azóta magyarul is olvasható regény (eredeti címén: The Alienist) 1896-ban játszódik New Yorkban, ahol egy sorozatgyilkos szedi áldozatait, elsősorban gyerekkorú prostituáltak körében. A thrillersorozat Caleb Carr regénye alapján készül, egy kriminálpszichológust állít a középpontba, akinek segítségével elkapják a nagyváros egyik első sorozatgyilkosát. A megrendelő a TNT, a gyártó a Paramount Television and Digital Entertainment.

Sok évvel később egy észak-pesti területre, Rákospalotára épített hatalmas díszlet alakította a 120 évvel ezelőtti New Yorkot. Vannak városi képek, de az elsőn például felismerheti a komáromi erőd egy részét (itt tudja ellenőrizni, tényleg az). Alább pár fotó, kettő itt, négy a következő oldalon.

