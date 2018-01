Öt év börtönt kaphat egy valóságshow-szereplő

A bíróság adócsalás vádjában bűnösnek találta a Jersey Shore-ban látott The Situationt, polgári nevén Mike Sorrentinót, a férfi öt év börtönt is kaphat.

A The Situationnek becézett Mike Sorrentinóra öt év börtönbüntetés is várhat, akár ennyit is kiszabhat rá a bíróság adócsalás miatt.

A férfi testvérét, Marcot is bűnösnek találták hasonló csalásban, ő azonban megúszhatja három év börtönnel.

Sorrentino végig együttműködő volt, készséggel elismerte, hogy trükközött az adókkal. A Daily Mailnek azt nyilatkozta, megbánta a tettét, de próbál továbblépni.

A realityszereplőt hamarosan újra láthatjuk a képernyőn is, nemrég érkezett Miamiba, hogy a Jersey Shore: Family Vacation-t forgassa a régi csapattal.

A suttyóreality itthon is ment magyar szinkronnal.