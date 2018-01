A bikinis Zimány Linda egy amerikai naptár borítóján pózol

Zimány Linda került a Tropic Beauty 2018-as naptárának címlapjára.

Zimány Linda fejére 2013-ban került a korona a Tropic Beauty szépségversenyén, modell karrierje egyik csúcsának tartja, hogy felkerült a naptár címlapjára.

Linda Zimany (@lindazimany) által megosztott bejegyzés, Jan 21., 2018, időpont: 11:26 (PST időzóna szerint)

"Régi vágyam volt, hogy az éves naptár címlapján szerepelhessek, mert ez még királynőként sem egyszerű, annak ellenére, hogy amióta nyertem, a belső oldalakon minden évben megjelentek új fotóim. A tavalyi naptárfotózáson készítették rólam a fotókat, de akkor még nem tudtam, hogy címlaplány leszek, szóval meglepetésként ért a hír. A belső oldalakat még nem láttam, mert csak most küldik majd nekem is a tiszteletpéldányokat, de valószínűleg ebből a sorozatból van még egy fotó a belső oldalak egyikén is" - mondta a Borsnak.