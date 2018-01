Cseke Katinka 16 éve ismerte a nőt, akiért elhagyták

A Micsoda Nők! adásában a válásról beszélgettek Várkonyi Andiék, amikor Cseke Katinka elárulta, hogyan zajlott válásuk a férjével. Kiderült, a színésznő 16 éve ismerte azt a nőt, akiért elhagyták.

"Hazajött, és közölte, hogy elköltözik egy nőhöz. Fogta a ruháit és elment. Én aznap éjszaka azt éreztem, hogy nem tudom, mi lesz reggel. Nem volt félretett pénzem, hétéves volt a gyerek, nem volt a sorozat, nem volt semmi. A szüleim már úgy álltak anyagilag, hogy nem tudtak segíteni. És közben az érzés, hogy elhagytak" - mesélte a Jóban Rosszban színésznője.

Mint mondta, 16 éve ismerte a nőt, akiért elhagyta a férje, de nem is feltételezte, hogy ilyen előfordulhat, mivel ő is házasságban élt. "Én azt se tudtam hol vagyok" - mondta, és arról is beszélt, hogy mit csinálna másképp, ha előröl kezdhetné.