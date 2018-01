21 nap után hazaengedték a rehabról a balhés tévésztárt

Luann de Lesseps letudta a 21 napos elvonót.

Az E! News híre szerint a Real Housewives of New York sztárja már otthon van, sőt, forgat is a valóságshow számára. A realityszereplő 21 napon át a floridai Jupiter városban található rehabilitációs központ vendége volt, a hírek szerint józan, és elszánt, nem is fog inni többet.

Luann de Lesseps (@countessluann) által megosztott bejegyzés, Okt 27., 2017, időpont: 2:25 (PDT időzóna szerint)

Az 52 éves asszony tavaly karácsonykor került konfliktusba egy rendőrrel, ellenállt az igazoltatásnál, dulakodott vele, úgyhogy be is vitték.

A Real Housewives hazai megfelelője a Feleségek luxuskivitelben, amely 2017 őszén ment magyar szereplőkkel a Viasat3-on.