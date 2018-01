Istenes Bence: A gyerekünk nem láthat minket meztelenül?

Istenes Bence a napokban újabb családi fotóval rukkolt elő, megörökítette, ahogy együtt fürdik párjával és kisfiával. A kép nem nyerte el mindenki tetszését, most nekik üzent.

Nem érti azokat, akiket zavart a frissen feltöltött kép, amin Istenes Bence, Csobot Adél és a kis Nátán közösen zuhanyzik a tusolóban. A műsorvezető szerint a követői 98%-át nem zavarta a fotó, de voltak páran, akik beszóltak.

Istenes Bence (@benistenes) által megosztott bejegyzés, Jan 21., 2018, időpont: 12:05 (PST időzóna szerint)