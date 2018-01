2018. január 28-án Sir Rod Stewart, az Irigy Hónaljmirigy együttes és Tenki Réka lesz Kalmár Tibor vendége a 103.9 Sláger FM-en hallható Sláger Témában.

Az e heti Sláger Témának exkluzív interjút ad Rod Stewart. A műsorvezető arról is faggatja majd, hogyan zajlik egy lovaggá ütés, mint mond ilyenkor az angol királynő, mit szolgáltak fel a királyi ceremónián, és egyáltalán, hogyan lehet erre felkészülni testben és lélekben egyaránt. Sir Rodericktől azt is megtudakolja majd Kalmár Tibor, egyáltalán tisztában van-e, hány slágere született csodálatosan gazdag pályafutása során, és persze arra is fény derülhet, hogy ezek közül melyiket énekli majd el a január 29-ei, budapesti koncertjén, az Arénában.

Szintén a Budapest Aréna meghódítására készül az Irigy Hónaljmirigy együttes. 27,2 éves, „igazán kerek" jubileumi koncertjük egyik sztárvendégére is fény derül, ahogy azt is megtudhatjuk, akadtak-e zenészek, zeneszerzők, akik esetleg zokon vették, amikor őket parodizálta az Irigy Hónaljmirigy. Talán nem marad megválaszolatlan az a kérdés sem,

ott lesz-e a február 10-ei koncerten a rajongók egyik legnagyobb kedvence, a zenekartól hét éve elköszönt Ambrus Zoli.

De arról a bizonyos szilveszteri- névadó házibuliról is szó esik majd az e heti Sláger Témában.

Tenki Réka tavaly a frissiben Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről főszereplőjeként lehetett ott Berlinben idén pedig beválasztották Európa tíz legígéretesebb színésze közé, így a Berlinálén akár a világsiker kapujába is léphet. Kalmár Tibor alázatról, karrierépítésről is kérdezi a 2017-es évben a korábbi mellékszerepek helyett már a főszerepeket halmozó színésznőt, akit

Enyedi Ildikó filmje mellett a Budapest Noir-ban is láthattunk.

A századik, jubileumi színházi előadást megélt Egyasszony monodráma kapcsán pedig megtudhatjuk, mennyire erőt próbáló feladat egyedül a színpadon állni, másfél órán át megküzdeni, kiérdemelni a nézők figyelmét.

2018. január 28-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Rod Stewarttal, az Irigy Hónaljmiriggyel, Tenki Rékával, a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!