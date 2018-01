Újra varázsolnak a Bűbájos boszorkák

Hivatalosan is megrendelték a pilotot a Bűbájos boszorkák új verziójából, amely a hetvenes évek helyett napjainkban fog játszódni.

A CW a korábbi bejelentés után most hivatalosan is bekérte a pilotot a Bűbájos boszorkák új változatából, amelyet a Jane the Virgin, Szeplőtelen Jane alkotója, Jennie Urman szállít a csatornának.

Az eredetileg 1998 és 2006 között futott sorozatban Alyssa Milano, Holly Marie Combs és Shannen Doherty, illetve Rose McGowan játszottak pár boszorkát, akik a hetvenes években küzdöttek a démonokkal és más túlvilági lényekkel – most más színésznők fogják ugyanezt tenni, csak épp a modern időkben, napjainkban.

A CW ezzel együtt megrendelte a Dead Inside pilotját is, ez egy misztikus sorozat lesz egy zsaruról, aki látja halott társa szellemét, így együtt oldják meg a földi világ és a túlvilág bűnügyeit.