A Dal 2018: kiesett Singh Viki, örülhetett Biga, Odett

Szombaton folytatódott A Dal 2018: a közmédia dalválasztó showjának második adásában tíz előadó volt látható és hallható élőben a Duna televízióban.

Szombaton színpadra lépett az AWS (daluk címe: Viszlát nyár), Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Heincz Gábor BIGA (Good Vibez), Maya 'n' Peti (Nekem Te), Nene (Mese a királyról), Odett (Aranyhal), a Peet Project (Runaround), a SativuS (Lusta lány), Singh Viki (Butterfly house), valamint a Yesyes (I let you run away).

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében ezúttal is Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész, Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő, Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa szerepelt.

A Dal 2018 második válogatójának továbbjutói: Yesyes, Dánielfy Gergely, Odett, Heincz Gábor "BIGA", AWS. A nézői voksok alapján ment tovább a SativuS.

Harmincból lesznek nyolcan

A Dal 2018-ba harminc produkció jutott be. Az első három válogatóból hatan-hatan, összesen tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe, amelyeket február 10-én és 17-én tartanak. A február 24-i döntőbe nyolc versenyző jut be.

Az első válogatóműsort múlt szombaton a Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.